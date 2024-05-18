Киев просит у США отмены ограничений на применение оружия и помощи для ударов по территории РФ

Власти Украины обратились к администрации президента США с просьбой снять ограничения на использование американского оружия для нанесения ударов по признаваемой Западом территории России. Также Киев просит Вашингтон помочь определить цели в России, которым ВСУ смогут атаковать собственными вооружениями. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванных представителей американской администрации и Пентагона.

Запрос Украины поступил на прошлой неделе и в настоящее время находится на рассмотрении. Как отмечает издание, киевский режим обратился к США в связи с тем, что российская армия добилась крупных успехов под Харьковом.

Если США дадут согласие на подобные изменения, это будет означать серьезное изменение в политике Белого дома, отмечает WSJ.

Ранее на этой неделе издание Politico сообщало, что группа украинских депутатов прибыла в Вашингтон, чтобы получить поддержку Конгресса США в этом вопросе.

Как отмечают СМИ, Вашингтон в качестве условия передачи дальнобойного оружия Украине заявлял, что оно не может быть использовано для нанесения ударов по российской территории. Байден полагает, что использование американского оружия при ударах по российской территории «привело бы к чрезмерной эскалации» и Россия могла бы нанести ответный удар по странам НАТО, указывает Bloomberg.

Ранее украинский президент Владимир Зеленский заявил, что ограничения Запада на удары по территории России дали Москве огромное преимущество, поскольку ВСУ не могут использовать натовское оружие против российских вооружений непостредственно на территории РФ.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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