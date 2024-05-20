На Украине заявили об уничтожении 90% мощностей тепловых станций

В результате ударов Вооруженных сил России Украина потеряла около 90% мощностей тепловых электростанций. Об этом сообщил экс-министр ЖКХ Украины, депутат Верховной рады Алексей Кучеренко в эфире YouTube-канала «Вышка».

«Мы потеряли восемь тысяч мегаватт электроэнергии – это очень много. Я общался с энергетиками – из восьми тысяч работает восемьсот. Десятая часть», – заявил парламентарий. По его словам, рост объемов импорта не покроет дефицит электроэнергии, поэтому Украину ожидают длительные отключенияя света.

«Ограничения будут долго. Летом будут и зимой будут. Потому что ничего кардинально не изменится», – сказал депутат, подчеркнув, что отремонтировать поврежденные ТЭС быстро не получится.

Накануне компания «Укрэнерго» заявила, что 20 мая с 18:00 на всей территории Украины начнутся почасовые отключения света. Ограничения коснутся как промышленных, так и бытовых потребителей.

Ранее глава Минэнерго Украины Герман Галущенко признал, что из-за недавних российских ударов по энергетической инфраструктуре нанесен очень серьезный ущерб, который значительно превышает показатели 2022 и 2023 годов. По его оценке, на восстановление энергосистемы Украины потребуется более $1 млрд.

Ранее Минобороны России заявляло, что удары по энергетическим объектам Украины и связанной с ними инфраструктуре наносятся в ответ на атаки ВСУ по российским энергообъектам.

Киев, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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