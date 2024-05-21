Кулеба выпрашивал у Бербок системы ПВО и самолеты

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба на совместной пресс-конференции с немецкой коллегой Анналеной Бербок в Киеве во вторник, 21 мая, продолжил просить партнеров сбивать со своей территории сбивать российские ракеты, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава украинской дипломатии сказал: «Нет ни одного юридического, безопасного или морального аргумента, который стоит на пути того, чтобы наши партнеры сбивали российские ракеты на территории Украины со своей территории. Те, кто говорят, что такие действия были бы эскалацией, – занимаются манипуляцией!»

«Если вы не хотите делать это, просто предоставьте нам все необходимые средства ПВО и боевые самолеты с соответствующими техническими возможностями, а мы сами разместим их на территории Украины и будем сами перехватывать эти ракеты», – добавил Кулеба.

Ранее сегодня президент Украины Владимир Зеленский* обсудил с министром иностранных дел ФРГ Анналеной Бербок, поиск дополнительных систем Patriot и других систем ПВО.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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