Президент Украины Владимир Зеленский* заявил, что не хочет приглашать Москву на «саммит мира» в Швейцарию, потому что «она все заблокирует, сорвет и выдвинет ультиматум», в связи с этим Россию позовут на следующем этапе через посредников, – сообщает во вторник, 21 мая, агентство Reuters.

В интервью агентству глава киевского режима сказал: «Они (россияне,– прим.ред.) все заблокируют, все сорвут. Они не успокоятся, пока не покажут тот или иной план окончания войны, который будет ультиматумом, что мы много раз видели. Повестка дня не может быть российской».

«Целью «саммита» станет выработка общей позиции стран-участниц по трем ключевым вопросам, о чем в дальнейшем будет проинформирована Москва. Это – ядерная безопасность, безопасность судоходства в Черном и Азовском морях, а также обмен «всех на всех» и возвращение украинских детей», – добавил Зеленский*.

*Объявлен в розыск МВД России

Киев, Иван Бабурин

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