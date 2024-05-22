Украинским нацгвардейцам разрешат применять против водителей «оружие, вооружение и боевую технику»

Верховная рада Украины в среду, 22 мая, приняла в первом чтении законопроект, наделяющий военнослужащих Нацгвардии правом применять против водителей средства принудительной остановки автомобиля, такие как «оружие, вооружение и боевую технику», – сообщают украинские СМИ.

В документе, опубликованном на сайте украинского парламента, в частности, говорится: «Для принудительной остановки автомобиля, водитель которого не выполнил законные требования военнослужащего или пытается избежать прохождения контроля на КПП, военнослужащие Нацгвардии уполномочены использовать следующие меры принуждения: физическое воздействие; специальные средства; оружие, вооружение и боевую технику; вооружение воздушных судов».

«Военнослужащие Нацгвардии смогут применять наручники, сетки для связывания, защитные барьеры, турникеты, резиновые и пластиковые дубинки, электрошоковые устройства контактного и контактно-дистанционного действия, средства принудительной остановки транспортного средства, гранаты и боеприпасы светозвукового действия, водометы, бронемашины без установленного на них штатного вооружения и другие специальные (специализированные) транспортные средства, беспилотные воздушные суда и средства радиоэлектронного противодействия», – сказано также в проекте украинского закона.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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