СМИ: Зеленский* планирует на мероприятии по случаю 80-й годовщины высадки союзных войск в Нормандии просить оружие

Владимир Зеленский* намерен посетить мероприятия в Нормандии в честь 80-летия высадки союзных войск и встречу G7 в Италии, чтобы просить у Запада еще больше оружия, призвать НАТО сбивать российские ракеты, а также требовать конфискации российских активов в пользу Украины, – сообщает в среду, 22 мая, издание Politico.

В публикации американского издания со ссылкой на источники говорится: «Планы Зеленского* по посещению мероприятий по случаю 80-й годовщины высадки союзников в Нормандии и 50-го саммита G-7особенно примечательны, поскольку недавно он отменил поездки за границу в связи с началом крупного наступления России на Харьков. Украина отчаянно нуждается в постоянной поддержке и мировом внимании, и эта поездка даст украинскому лидеру возможность встретиться с мировыми лидерами, включая президента Джо Байдена. …Зеленский* хочет попросить НАТО сбивать российские ракеты, как это сделали США и Британия во время атаки Ирана на Израиль. Также он еще будет требовать конфискации российских активов для трат на оборону и восстановление Украины».

50-й саммит стран Большой семерки на высшем уровне пройдет с 13 по 15 июня в итальянском Бриндизи.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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