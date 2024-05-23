На Украине из-за мобилизации не хватает коммунальных работников

Мэр Ивано-Франковска Руслан Марцинкив в четверг, 23 мая, заявил, что из-за проводимой киевскими властями мобилизации в городе наблюдается острая нехватка коммунальщиков, – сообщает радио «Западный полюс».

В прямом эфире радиостанции Марцинкив сказал: «Не хватает более 300 работников, которых ранее мобилизовали. Замену им найти не удается, поскольку люди среднего возраста на такую работу идти не хотят, а люди старшего возраста или женщины выполнять ее не могут. …Больше всего вакансий сейчас на трех коммунальных предприятиях: «Муниципальная дорожная компания», «Благоустройство» и «Электроавтотранс».

Ивано-Франковск, Иван Бабурин

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