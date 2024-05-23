Киевлян призвали готовиться к длительным отключениям электричества предстоящей зимой

Депутат Киевского горсовета Леонид Емец в четверг, 23 мая, призвал киевлян готовиться к недельным отключениям электричества зимой с 2024-го на 2025 год, – сообщают украинские СМИ.

В эфире телемарафона Емец сказал: «Жителям Киева зимой 2024-2025 нужно быть готовыми к блэкаутам длительностью в неделю. Киев к этому подготовился и уже забронировал соответствующее оборудование для генерации электроэнергии. В столице обустроят около 20 точек, которые обеспечат город электричеством и водой».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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