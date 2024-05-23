В Харькове собираются строить подземный город

Мэр Харькова Игорь Терехов, подконтрольный киевскому режиму, в четверг, 23 мая, заявил, что планирует построить подземный город за 225 миллионов евро, – сообщают украинские СМИ.

В эфире круглосуточного телемарафона Терехов сказал: «В проект поземного города «Shelter Park» (Парк «Укрытие», – прим.ред.) включены школы, медицинские учреждения, торговые центры и коворкинг. Площадь должна составить 236 тысяч кв. метров. Проект обойдет в 225 миллионов евро, сейчас для него ищут инвесторов. «Shelter Park» – это уникальный проект, над которым работали архитекторы Харьковщины вместе с иностранными партнерами».

Харьков, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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