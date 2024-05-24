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Пятница, 24 мая 2024, 19:32 мск

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На Украине планируют отправлять на фронт «сокращенных» сотрудников Генштаба

Фото: Территориальная оборона ВС Украины

Украинский бригадный генерал Евгений Острянский в ходе брифинга на тему «Актуальные вопросы деятельности Вооруженных сил Украины: ход боевых действий, новейшие технологии и реформы» в пятницу, 24 мая, заявил, что «сокращенные» сотрудники Генштаба будут отправлены на фронт, сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступлении Острянский сказал: «Некоторые структуры Генштаба расформируют, другие оптимизируют, убрав дублирование функций. Будут созданы и новые. Уволенных сотрудников отправят в боевые части и органы управления оперативного и тактического уровней. Это должно позволить осуществлять ротации подразделений на фронте».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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