На Украине возбудили дело против 28 офицеров за отступление из под Харькова

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины возбудило уголовное дело против 28 офицеров 125-й бригады ВСУ из-за провала обороны на харьковском направлении, – сообщает в пятницу, 24 мая, издание «Главком».

Издание со ссылкой на судебный реестр пишет: «По данным досудебного расследования, военные в некоторых населенных пунктах Харьковской области, входящих в зону ответственности оперативно-тактической группировки «Харьков» группировки войск «Хортица», оставили свои позиции при наступлении российских сил».

«Следствие считает, что командование 125-й бригады ВСУ и их подчиненные не организовали должным образом оборону на российско-украинской границе. Из-за этого украинская армия потеряла позиции, военную технику и часть личного состава. ГБР проверяет командующего оперативно-тактической группировкой, командиров бригады, батальонов и рот, а также начальника отделения разведки штаба. В рамках расследования назначена военная экспертиза. Уголовное дело открыто по статьям о халатном отношении к военной службе и самовольном оставлении поля боя. Максимальный срок, который грозит по этим статьям, – 10 лет», – говорится в публикации «Главкома».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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