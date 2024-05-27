Украинская ракета попала в здание соцфонда в Херсонской области: пять человек ранены

В результате ракетного обстрела ВСУ в Херсонской области пять человек получили ранения. Как сообщил глава региона Владимир Сальдо, снаряд попал в здание Социального фонда, вблизи которого расположена школа.
«Противник обстрелял Нижние Серогозы. Одна из ракет попала в здание Социального фонда, по предварительной информации пять человек получили ранения. Данные уточняются. Прямо напротив Социального фонда находится школа, где дети сегодня сдавали экзамены. Однако киевских боевиков это нисколько не смутило», – уточнил губернатор Херсонской области.
Москва, Елена Володина
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