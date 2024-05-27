Киев продолжает просить у НАТО разрешение применять западное оружие по территории России

Министр обороны Украины Рустем Умеров в ходе своего он-лайн выступления на сессии Парламентской ассамблеи НАТО в понедельник, 27 мая, призвал разрешить Киеву использовать западное оружие на большие расстояния. Также Умеров попросил силы альянса со своей территории закрыть небо над западно-украинскими регионами, – сообщают местные СМИ.

На своей странице в одной из соцсетей Умеров, отчитываясь о своем участии в мероприятии НАТО, написал: «В своем онлайн-обращении к участникам сессии Парламентской ассамблеи НАТО, которая состоялась сегодня в столице Болгарии Софии, я подчеркнул, что нам нужно больше дальнобойных возможностей, больше решимости партнеров защитить наших людей и наши земли от атак. Чтобы прекратить это, я призвал предоставить нам разрешение использовать западное оружие на большее расстояние. Также обратился к соседним странам-членам НАТО, которые не могут предоставить нам свои системы ПВО, закрыть небо над западными украинскими регионами со своей территории».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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