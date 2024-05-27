Украинцам пообещали два года отключений электричества

Вице-президент энергетического сообщества Украины Energy Club Максим Немчинов в понедельник, 27 мая, заявил, что отключения потребителей от электроэнергии сохранятся в стране еще, как минимум, два года, – сообщают местные СМИ.

В интервью одному из украинских изданий Немчинов сказал: «Это (отключения электричества, – прим.ред.) – наша реальность на ближайшие два года. То есть надо адаптироваться, надо понимать, что это будет. Нам нужно будет строить кое-что с нуля, кое-что восстанавливать, кое-что перестраивать, модернизировать. На это нужно средства и время. …Этим летом отключения, скорее всего, тоже будут применяться. Очень важно успеть подготовиться к следующей зиме, так как зимой отключения также ожидаются».

«В результате массированных обстрелов энергосистема Украины потеряла 8 ГВт мощностей. Поэтому придется поднять тариф на электроэнергию, чтобы появились деньги на восстановление поврежденных и разрушенных энергообъектов. Это неотвратимость. Нам нужно платить за товар столько, сколько он стоит, чтобы эти средства направлялись на ремонт, восстановление и строительство нового поколения», – подчеркнул Вице-президент энергетического сообщества Украины Energy Club.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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