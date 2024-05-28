ЕБРР пообещал выделять Киеву по 1,5 миллиарда евро в год до конца конфликта

Ассоциированный директор, старший банкир агробизнеса Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Анна Лебединец на конференции Grain Storege Forum в Киеве во вторник, 28 мая, заявила, что кредитная организация продолжит поддержку Украины по «примерно 1,5 млрд. евро в год, «пока ситуация не изменится», – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Лебединец сказала: «С начала полномасштабного вторжения мы профинансировали проектов на EUR4 млрд. во все отрасли экономики Украины. Есть видение, что приблизительно в таком же объеме мы должны поддерживать экономику, пока ситуация не изменится. Примерно по EUR1,5 млрд в год».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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