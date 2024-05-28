Зеленский* подтвердил, что на саммите в Швейцарии не будет требовать вывода российских войск

Владимир Зеленский* на совместной пресс-конференции с премьер-министром Португалии Луишем Монтенегро во вторник, 28 мая, подтвердил, что на саммите в Швейцарии вынесет в своей «формуле мира» только три пункта, среди которых требования вывода российских войск не будет, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Будет вынесено три пункта: ядерная, продовольственная безопасность и гуманитарная сфера, – это мы должны проработать детально, и потом передать российским представителям. В зависимости от дальнейших действий России, мы будем переходить к другим пунктам, и если первые три заработают, то заработают и остальные».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Лиссабон, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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