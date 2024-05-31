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Пятница, 31 мая 2024, 23:04 мск

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Кулеба поблагодарил Блинкена за разрешение бить по территории России американским оружием

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба ходе телефонного разговора в пятницу, 31 мая, поблагодарил госсекретаря США Энтони Блинкена за разрешение атаковать территорию России, переданным Киеву американским оружием, – сообщают местные СМИ.

В своем аккаунте в соцсети Х (экс-Twitter) глава украинской дипломатии написал: «Я поговорил с Энтони Блинкеном и приветствовал недавнее решение США, позволяющее Украине лучше защищаться от российских атак. Это своевременный шаг в правильном направлении. Мы обсудили последние шаги, предпринятые для обеспечения поставки дополнительных систем Patriot Украине. Команды президентов Зеленского* и Байдена работают на всех уровнях, чтобы этот вопрос был решен как можно скорее».

Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский* подтвердил получение в пятницу утром разрешения США на ограниченное использование американского вооружения по территории России.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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