Российские войска сбили штурмовик Су-25 воздушных сил Украины и 41 беспилотник за сутки. Подразделения ВС РФ успешно продвинулись вглубь обороны противника и заняли более выгодные позиции на всех направлениях, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике ВСУ в районе Работино и Лобковое Запорожской области. Потери ВСУ на данном направлении составили до 75 военнослужащих, сбит штурмовик Су-25 воздушных сил Украины», – говорится в сообщении.

За сутки средства ПВО уничтожили 18 снарядов РСЗО HIMARS производства США и «Ольха», две управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 41 беспилотник. Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия поразила скопления боевиков и военной техники противника в 112 районах.

Группировка войск «Север» успешно отразила три контратаки штурмовых групп противника и уничтожила до 105 боевиков, боевую машину ЗРК «Оса» около Жовтневого, Липцов, Старого Салтова, Высокой Яруги Харьковской области.

Группировка войск «Запад» отразила контратаку ВСУ и ликвидировала до 400 украинских военных, три бронетранспортера под Невским в ЛНР, Степовой Новоселовкой и Богуславкой Харьковской области.

«Южная» группировка ВС РФ уничтожила более 470 боевиков, две БМП в районе Северска, Дылеевки, Константиновка и Острое ДНР.

Группировка войск «Центр» отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ и ликвидировала до 370 военных ВСУ, четыре боевые бронемашины около Сокола, Евгеновки, Карловки и Розовки в ДНР.

Группировка «Восток» уничтожила до 130 военных противника, две ББМ под Урожайным и Сторожевым в ДНР.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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