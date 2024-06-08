Российскими средствами ПВО в зоне специальной операции сбит украинский военный вертолет Ми-8. Силами Черноморского флота уничтожены пять безэкипажных катеров. Кроме того, ВС РФ за сутки отбили 14 контратак штурмовых групп ВСУ и продвинулись в глубину обороны противника. Об этом сообщает Минобороны России.

«Силами Черноморского флота в течение суток уничтожены пять безэкипажных катеров, – говорится в сообщении. – Средствами противовоздушной обороны сбит вертолет Ми-8 воздушных сил Украины».

Кроме того, российские военные сбили четыре оперативно-тактические ракеты ATACMS, семь реактивных снарядов HIMARS и «Ольха», противокорабельную ракету «Нептун», а также 71 беспилотник.

В зоне ответственности группировки войск «Север» отражено шесть контратак штурмовых групп, продолжается продвижение вглубь обороны ВСУ. Потери противника составили до 180 военнослужащих, две боевые бронированные машины, три автомобиля, гаубица Д-20 и две станции РЭБ «Буковель-AD».

Западная группировка войск отбила три контратаки украинской армии, а также заняла более выгодные рубежи. ВСУ потеряли до 495 военнослужащих, два бронетранспортера М113, три автомобиля, четыре гаубицы М777, гаубицу Д-20 и гаубицу Д-30.

Подразделения «Южной» группировки войск улучшили положение по переднему краю, уничтожили два полевых склада боеприпасов ВСУ. Киевский режим потерял более 400 военнослужащих, боевую машину пехоты, четыре автомобиля, гаубицу Д-20, гаубицу Д-30 и орудие М119.

Центральная группировка войск улучшила тактическое положение, отбив пять контратак. Потери противника составили до 340 военнослужащих, две боевые бронированные машины, два автомобиля, САУ М109 «Paladin», гаубица М777, гаубица «Мста-Б» и три гаубицы Д-30.

Подразделения группировки войск «Восток» заняли более выгодные рубежи, нанесли поражение живой силе и технике мотопехотной бригады ВСУ в районе населенного пункта Урожайное ДНР. ВСУ потеряли до 135 военнослужащих, пять автомобилей, САУ «Гвоздика».

Подразделениями группировки войск «Днепр» нанесено поражение живой силе и технике формирований бригад теробороны и нацгвардии Украины в районах населенных пунктов Никополь и Марьевка Днепропетровской области. Потери ВСУ составили до 50 военнослужащих, два автомобиля, САУ «Braveheart» и две гаубицы Д-20.

Москва, Зоя Осколкова

© 2024, РИА «Новый День»

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