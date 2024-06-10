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Понедельник, 10 июня 2024, 15:07 мск

Новости Конфликт на Украине

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Группировка «Восток» помешала ВСУ усилиться около Урожайного

Группировка ВС РФ «Восток» помешала командованию украинских боевиков усилить передовые позиции и доставить свежие силы в район Урожайного, Луговского и Дорожнянки.

«Подразделения группировки улучшили положение по переднему краю, сорвали попытки усиления противником передовых позиций и ротации в опорных пунктах в районах Урожайного, Луговского и Дорожнянки. В течение суток уничтожены более 135 военнослужащих противника», – сказал начальник пресс-центра группировки «Восток» Александр Гордеев.

Артиллерия и тяжелые огнеметные системы разбили опорные пункты и места скопления боевиков и техники противника около Золотой Нивы, Времьевки и поселка Октябрь. Ликвидированы танк Т-64, две боевые бронемашины, самоходка «Краб», буксируемая гаубица «Мста-Б», станция РЭБ, 15 беспилотников и пункт боепитания ВСУ.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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