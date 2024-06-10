ВС РФ полностью заняли Старомайорское в ДНР

Российские бойцы освободили Старомайорское в Донецкой Народной Республике и продвинулись вглубь обороны противника на трех направлениях в зоне СВО, сообщили в Минобороны РФ.

«Подразделения группировки войск «Восток» продолжили продвижение в глубину обороны противника и освободили населенный пункт Старомайорское. Потери противника составили до 140 военнослужащих в районах населенных пунктов Великая Новоселка, Водяное, Нескучное, Урожайное и Угледар в ДНР», – говорится в сообщении.

Группировка «Север» успешно отразила семь контратак штурмовых групп противника и уничтожили до 255 украинских боевиков, две станции контрбатарейной борьбы.

Группировка войск «Запад» улучшила положение по переднему краю и ликвидировала до 570 военных ВСУ под Серебрянкой в ДНР, Берестовым, Синьковкой и Тимковкой Харьковской области.

Бойцы группировки ВС РФ «Центр» заняли более выгодные рубежи и отразили пять контратак около Новгородского, Калиново, Карловки и Розовки в ДНР. Киевский режим лишился до 345 военных, четырех ББМ, в том числе двух БМП Bradley производства США.

«Южная» группировка улучшила тактическое положение и ликвидировала до 430 боевиков, станцию РЭБ «Буковель-AD», два полевых склада боеприпасов ВСУ в районе Дылеевки, Верхнекаменки, Катериновки, Курахово, Дзержинска и Часова Яра в ДНР.

Группировка войск «Днепр» уничтожила до 60 украинских военных около Мирного, Нестерянки Запорожской области, Осокоровки и Тягинки Херсонской области.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия за сутки разбили командный пункт бригады тактической авиации ВСУ, полевой артиллерийский склад, пункты размещения иностранных наемников, скопления боевиков и военной техники противника в 147 районах.

Средства ПВО сбили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины, перехватили противокорабельную ракету «Нептун», две противорадиолокационные ракеты HARM производства США, четыре управляемые авиабомбы: Hammer производства Франции и JDAM производства США, семь снарядов РСЗО HIMARS и «Ураган», а также 51 беспилотник.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube