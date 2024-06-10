На Украине перестали проводить операции по трансплантации органов из-за страха перед уголовным преследованием

Депутат Верховной рады Украины Оксана Дмитриева в понедельник, 10 июня, заявила, что врачи вторую неделю не проводят операций по трансплантации органов в связи с возбуждением уголовного дела по незаконному вывозу анатомических материалов людей, – сообщают местные СМИ.

В комментарии журналистам Дмитриева сказала: «Прекращение операций по трансплантации связано с уголовным делом по незаконному вывозу анатомических материалов людей, по которому подозрения получили десять врачей и бывший заместитель министра здравоохранения».

«Органы, которые нужно пересаживать имеют определенное время жизнедеятельности, поэтому врачи могли вносить изменения в электронную систему, чтобы сохранить орган и провести трансплантацию. Чтобы доставить туда, куда точно успеют. То есть в этом уголовном деле речь идет о некорректном внесении данных в электронную систему, а не о нелегальном вывозе органов за границу. Сейчас врачи не занимаются трансплантацией органов из-за того, что боятся получить подозрения, как их коллеги», – уточнила украинский нардеп.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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