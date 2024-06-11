Зеленский* пообещал немцам победить Россию

Владимир Зеленский* выступая в Бундестаге (парламент ФРГ) во вторник, 11 июня, пообещал победить Россию и призвал украинцев возвращаться на родину, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава киевского режима сказал: «Мы не оставим эту войну в наследство после себя. Мы эту войну завершим. Мы завершим эту войну в интересах Украины и всей Европы, всех нас. Украина завершит войну на своих условиях. Условиях, которые понятны любому человеку на этой земле».

Кроме того, на совместном брифинге в Берлине с канцлером Германии Олафом Шольцем Зеленский призвал украинцев возвращаться из-за границы уже сейчас.

«Нет смысла мотивировать сейчас какими-то лозунгами украинцев. После окончания войны, я уверен, что все приедут восстанавливать наше государство. Все, кто хочет помочь Украине в восстановлении, должны вернуться незамедлительно», – подчеркнул украинский лидер.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube