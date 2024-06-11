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Вторник, 11 июня 2024, 19:11 мск

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На Украине ищут альтернативу системе космической связи Илона Маска

Фото: FreePik

Командующий Cилами беспилотных систем ВСУ Вадим Сухаревский на пресс-конференции во вторник, 11 июня, заявил, что в ближайшее время будет определена альтернатива системе спутниковой связи Starlink для работы беспилотных аппаратов в акватории Крыма, – сообщают местные СМИ.

Отвечая на вопрос, найдена ли альтернатива Starlink, от которой зависит работа беспилотников в Крыму, Сухаревский сказал: «Этот вопрос решается. Создана целая рабочая группа. Альтернатива Starlink есть, переговоры идут. В ближайшем будущем ждем позитивного результата в этом вопросе».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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