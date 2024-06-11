Берлин передаст Киеву снайперские винтовки, беспилотники и ракеты для систем Patriot

Министр обороны Германии Борис Писториус на совместном брифинге с Владимиром Зеленским* на базе Бундесвера, где обучаются украинские военные, заявил, что Берлин готов передать Украине снайперские винтовки, ударные БПЛА и ракеты для систем ПВО Patriot, – сообщают СМИ.

В ходе своего выступления глава военного ведомства Германии сказал: «Сегодня я могу пообещать дальнейшую поддержку, пусть и менее масштабную, но не менее важную. Германия поставит Украине снайперские винтовки, противотанковое оружие, компоненты для артиллерийских боеприпасов и защиты от беспилотников, а также несколько тысяч ударных БПЛА. Также Германия совместно с Данией, Нидерландами и Норвегией предоставит Киеву дополнительно 100 ракет для систем Patriot, 32 из числа которых уже прибыли на Украину».

В свою очередь, глава киевского режима заявил, что «Украина работает с США и некоторыми другими европейскими партнерами по поводу передачи дополнительных систем ПВО».

«С кем именно мы ведем переговоры, я сказать не могу, но мы ожидаем положительного результата в ближайшее время относительно двух-трех систем ПВО», – отметил Зеленский*.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Берлин, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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