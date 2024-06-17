Армия России оттеснила ВСУ от линии фронта и уничтожила почти 1800 боевиков

Российские силы успешно продвинулись вглубь обороны противника почти на всех направлениях в зоне СВО. За сутки уничтожены до 1775 боевиков и четыре полевых склада ВСУ, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка войск «Север» улучшила положение по переднему краю и успешно отбила контратаку штурмовой группы противника. ВСУ лишились до 300 человек, боевой машины РСЗО БМ-21 «Град» около Волчанска, Глубокого, Синельниково и Липцов Харьковской области.

Группировка ВС РФ «Запад» заняла более выгодные рубежи и уничтожила до 405 украинских боевиков, три боевые бронемашины, станцию радиоэлектронной борьбы «Нота» под Шийковкой, Синьковкой, Песками-Радьковскими, Дружелюбовкой Харьковской области и Невским в ЛНР.

«Южная» группировка войск также продвинулась вглубь обороны противника и ликвидировала до 535 военных, два бронетранспортера, уничтожено два склада с боеприпасами ВСУ в районе Катериновки, Александро-Шультино и Горняка в ДНР.

Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и успешно отразила четыре контратаки штурмовых групп ВСУ около Воздвиженки, Камышевки, Новой Полтавки в ДНР. Противник лишился до 335 военных, БМП Bradley и бронемашины MaxxPro производства США, боевой машины РСЗО БМ-21 «Град».

Группировка войск «Восток» заняла более выгодные рубежи и успешно отбила две атаки штурмовых групп противника под Великой Новоселкой в ДНР, Варваровкой Запорожской области. Уничтожены до 150 украинских боевиков, два полевых склада с боеприпасами ВСУ.

Группировка ВС РФ «Днепр» ликвидировала до 50 боевиков, около Жеребянок и Нестерянки Запорожской области.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ разбили скопления боевиков и военной техники противника в 110 районах. Средства ПВО в течение суток сбили 12 украинских беспилотников.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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