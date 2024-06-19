В Киеве заявили о готовности к участию России в следующее «мирном саммите»

Руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что Киев «открыт» к участию России в следующей «мирной конференции, – сообщает в среду, 19 июня, агентство Bloomberg.

В интервью агентству Ермак сказал: «Мы думаем, что можно будет пригласить представителя России. Подготовка следующей конференции уже началась, хотя временных рамок пока нет. Второй саммит будет более представительным, а его целью станет положить конец войне и урегулировать кризисы. Украина реалистична и открыта для вклада других стран, стремится объединить ответственные страны на основе украинского проекта».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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