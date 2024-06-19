Украинцев ожидает «радикальное» повышение налогов

Председатель комитета Верховной рады Украины по вопросам финансов и налоговой политики Даниил Гетманцев в среду, 19 июня, заявил, что в ближайшее время правительство готовит предложения о «радикальном» повышении налога на добавленную стоимость и увеличение военного сбора, – сообщают местные СМИ

В кулуарах Рады Гетманцев сказал журналистам: «Кабмин готовит предложения о радикальном повышении налогов. Деньги нужны, потому что на финансирование армии не хватает сотен миллиардов гривен. Это очень большие деньги, которые нельзя аккумулировать точечными решениями или, скажем, за счет детенизации даже потому, что ресурс от детенизации уже используется. У нас уже есть перевыполнение бюджета, но этот ресурс не сопоставим с потребностями. От кабинета министров мы ожидаем позицию, каким образом можно покрыть эти расходы».

Как напоминают украинские СМИ, ранее Гетманцев говорил, что «на нужды ВСУ в бюджете не хватает 300 миллиардов гривен, поэтому альтернативы повышению налогов нет».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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