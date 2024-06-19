Украине пообещали нелегкий путь в ЕС

Временный поверенный в делах Европейского Союза на Украине Ярослав Тимофеюк на Киевском форуме по безопасности в среду, 19 июня, заявил, что Украина должна пройти непростой путь, чтобы стать членов Евросоюза, – сообщают местные СМИ.

В ходе своего выступления Тимофеюк сказал: «В Люксембурге на следующей неделе состоится соответствующая встреча. Это важный шаг, но это будет только началом долгого и сложного процесса на пути Украины в ЕС, так как процесс расширения Союза находится в руках стран-членов ЕС, и на каждом шагу любое решение требует полного консенсуса».

«В свое время Польша тоже проходила сложный путь присоединения к ЕС, но результат был успешным, несмотря на ряд скептических прогнозов. Членство в ЕС ждет и Украину, но процесс этот будет нелегким», – добавил временный поверенный в делах ЕС на Украине.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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