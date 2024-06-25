Киев пообещал выполнить все требования Будапешта ради вступления в ЕС

Вице-премьер Украины по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина на первой Межправительственной конференции по вступлению в ЕС в Люксембурге во вторник, 25 июня, заявила, что ради вступления в Евросоюз Киев готов выполнит все требования Будапешта относительно ситуации с нацменьшинствами, – сообщают украинские СМИ.

В ходе своего выступления Стефанишина сказала: «На данный момент мы искренне привержены намерению полностью решить одиннадцать вопросов, поднятых венгерской стороной, направленных на усиление защиты прав национальных меньшинств. Мы также готовы продолжать двусторонние консультации с Венгрией в этом направлении. Украина готова добросовестно предпринимать дальнейшие шаги в вопросе защиты прав нацменьшинств, согласованные в рамках диалога, и на основе соответствующих соглашений с Венгрией».

Люксембург, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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