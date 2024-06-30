ВС РФ уничтожили эшелон с военной техникой ВСУ под Запорожьем

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по месту разгрузки железнодорожного эшелона с военной техникой ВСУ на подконтрольной киевскому режиму части Запорожской области. Атака была проведена расчетом оперативно-тактического комплекса «Искандер-М», сообщило Минобороны РФ.

Удар был нанесен в районе населенного пункта Украинка под Запорожьем. В результате уничтожены личный состав ВСУ, американские бронетранспортеры М-113, зенитно-ракетные комплексы «Бук М1», топливозаправщики, БМП-2 и другие виды военного транспорта.

Контроль результатов ракетного удара осуществлялся с применением беспилотного летательного аппарата «СуперКам», уточнили в ведомстве.

Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил об ударе по складу ВСУ с ракетами для РСЗО и ракетами для установок HIMARS в районе запорожской Матвеевки. Кроме того, удар был нанесен по гранитному карьеру в поселке Каменное, где украинские военные разместили склад с боекомплектом и военную технику, добавил он.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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