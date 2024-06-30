ВСУ выбиты с левобережья Херсонской области – Сальдо

Российские войска выбили формирования ВСУ с левого берега Днепра в Херсонской области. Об этом сообщил губернатор региона Владимир Сальдо. По его словам, бои сейчас идут на островах. ВС РФ активизировали действия на херсонском направления, отметил глава региона.

«Бои переместились на острова, наша армия активизировала действия. Враг выброшен с левобережья», – цитирует Сальдо ТАСС.

Ранее, в июне губернатор Херсонской области сообщал, что ВСУ после того, как были выбиты из села Крынки на левом берегу Днепра, стали чаще предпринимать попытки преодолеть Днепр и закрепиться на левом берегу реки.

«Если раньше противник выбирал некоторые точки, которые он считал перспективными, там уже широко известные Крынки – населенный пункт, то сейчас он пытается выше по Днепру, в верхней части, уже не на островах, а возле Каховки», – рассказал Сальдо в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) (цитата по РИА «Новости»). Он уточнил, что ВСУ стараются пробраться на левобережье в районе поселка Днепряны Новокаховского городского округа. По словам губернатора, российские военные срывают все попытки ВСУ пересечь Днепр.

Геническ, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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