Владимир Зеленский* в своем видеообращении в понедельник, 1 июля, заявил, что ближайшие месяцы должны показать, как Украина приближается к Евросоюзу, – сообщают местные СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Сегодня провел несколько совещаний с международниками: команда Офиса, МИД … Мы готовим дальнейшие общие шаги с партнерами в Европе. И следующие месяцы должны показать прогресс в приближении Украины к Евросоюзу. Это и процедура скрининга (выявление скрытых дефектов путем проведения тестов, обследований и других процедур, – прим.ред.), и подготовка условий будущего договора о присоединении Украины к ЕС».

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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