На Украине запретят одноразовую посуду, ватные палочки и соломинки ради вступления в Евросоюз

Министерство экологии Украины в среду, 3 июля, сообщило, что для того, чтобы стать полноценным членом Евросоюза необходимо запретить в стране пользоваться одноразовыми вилками, ложками и пластиковой упаковкой для еды, а также гигиеническими ватными палочками, – сообщают местные СМИ.

На сайте украинского экологического ведомства, в частности, говорится: «На пути в Европейский союз Украина внедряет лучшие европейские практики в борьбе за чистую окружающую среду. В настоящее время разрабатывается законопроект о запрете: гигиенических ватных палочек с пластиковой основой; пластиковой упаковки для готовых пищевых продуктов, потребляемых на месте или берущихся на вынос; мешалок и соломинок для напитков; палочек для воздушных шаров; шпажек; одноразовых вилок; ножей; ложек; тарелок и т.д.»

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube