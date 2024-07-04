Российские бойцы за сутки уничтожили до 2225 боевиков и девять единиц бронетехники ВСУ. Также разбиты два предприятия ВПК, сборочный цех беспилотников и склад готовой продукции, сообщили в Минобороны РФ.

Авиация, ракетчики и артиллерия, а также беспилотники уничтожили самолет МиГ-29 воздушных сил Украины на аэродроме базирования, разбили два предприятия ВПК, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавших воинские части ВСУ, цех и склад ударных БПЛА, а также скопления боевиков и военной техники в 128 районах.

Группировка войск «Север» ликвидировала до 225 украинских боевиков, боевую машину РСЗО «Град» около Волчанска, Веселого, Русской Лозовой, Нескучного и Циркунов Харьковской области.

Группировка ВС РФ «Запад» заняла более выгодные рубежи и успешно отразила три контратаки штурмовых групп теробороны под Макеевкой, Стельмаховкой, Червоной Дибровой в ЛНР, Синьковкой, Петропавловкой Харьковской области и Торским в ДНР. ВСУ лишились до 600 человек, боевой бронемашины, трех полевых складов боеприпасов.

«Южная» группировка также улучшила положение по переднему краю, и отбила пять контратак противника в районе Георгиевки, Серебрянки, Миньковки, Спорного, Красногоровки, Катериновки и Часова Ярав ДНР. Потери противника составили до 630 военных, четыре ББМ, две станции радиоэлектронной борьбы, 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.

Группировка войск «Центр» улучшила тактическое положение и отбила шесть контратак штурмовых групп ВСУ и МВД Украины. Противник лишился до 490 боевиков, трех танков около Михайловки, Новгородского и Торецка в ДНР.

Группировка ВС РФ «Восток» отбила три контратаки противника и уничтожила до 140 военных под Константинополем, Богатырем, Нескучным, Сторожевым в ДНР, Новоселовкой Запорожской области.

Группировка войск «Днепр» ликвидировала до 140 украинских боевиков, ББМ в районе Жеребянки, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

Средства ПВО за сутки сбили 37 беспилотников, управляемую авиационную бомбу Hammer производства Франции, противорадиолокационную ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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