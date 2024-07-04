На Украине будут мобилизовывать людей без кистей рук

Украинский адвокат Марина Бекало заявила, что отсутствие нескольких пальцев или отсутствие кисти на руке не является поводом для отсрочки военнообязанных от мобилизации, поскольку такой человек будет признан Минобороны «ограниченно пригодным в военное время», – сообщают в четверг, 4 июля, местные СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, на портале юридических онлайн-консультаций Бекало разъяснила: «Отсутствие нескольких пальцев или фаланг пальцев, отсутствие кисти на руке, а также другие виды ампутации или дефекты согласно списку болезней Минобороны характеризуется как «незначительное нарушение функций» или «умеренное нарушение функций». Если военнообязанный не может выполнять определенные действия из-за ампутации, то может приобрести статус «ограниченно пригодный в военное время». А это не исключает возможности мобилизации».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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