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Воскресенье, 7 июля 2024, 08:00 мск

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Зеленский* готовится подписать «сильное» соглашение на саммите НАТО

Скрин видео Офиса президента Украины

Владимир Зеленский* в своем видеообращении в четверг, 4 июля, заявил, что на саммите НАТО в Вашингтоне 9-11 июля подпишет еще одно «новое сильное» соглашение о безопасности, в том числе, по усилению украинской ПВО.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Сегодня провел длительное совещание по поводу саммита НАТО. Готово к подписанию новое соглашение о безопасности. Это сильное соглашение, которое действительно поддержит всю нашу архитектуру договоров безопасности до вступления Украины в НАТО. Это решение, которое необратимо».

«Саммит должен стать сильным. Состоится и заседание Совета Украина – НАТО. Работаем над деталями новых решений и новых документов, которые подпишем с партнерами. Должны быть хорошие вещи, в том числе по ПВО», – добавил Зеленский*.

*Объявлен в розыск МВД РФ

Киев, Иван Бабурин

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Метки / Украина

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