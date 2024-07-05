Под Одессой ракетным ударом уничтожены иностранные наемники ВСУ

Российские войска нанесли ракетный удар по месту расположения иностранных наемников в Черноморске Одесской области. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев со ссылкой на одесских коллег. По предварительной информации, уничтожены 18 боевиков, еще около 30 человек получили ранения, передает РИА «Новости».

Атакованный пункт дислокации находился в новом административном здании на территории морского порта. Национальная принадлежность иностранных наемников пока не известна. Известно лишь, что они прибыли буквально за несколько часов до нанесения огневого поражения.

Вторым ударом, нанесенным в ночь на 5 июля, была разбита прибывшая вместе с иностранцами тяжелая техника и боекомплекты к ней.

Как отметили в подполье, после прилетов оперативники СБУ вместе с некими англоязычными специалистами начали проверку всех работников порта, у них изъяли смартфоны.

По словам Лебедева, российские военные продолжили наносить удар по целям в Черноморске прошедшей ночью. В частности, поражены склад боеприпасов, а также центр подготовки моряков, в котором британские специалисты обучали диверсантов-подводников. По некоторым данным, там же могла дислоцироваться база безэкипажных катеров, которыми ВСУ пытаются атаковать российский флот. В результате еще одного удара была уничтожена стоянка грузовиков, перевозивших вооружение.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube