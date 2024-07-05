ВС РФ освободили от украинских боевиков пять поселений за неделю

Российские бойцы взяли под контроль пять населенных пунктов и район Часова Яра в зоне СВО за неделю. Уничтожены семь и повреждены два самолета воздушных сил Украины, ликвидированы 60 единиц бронетехники ВСУ, следует из данных Минобороны РФ.

Группировка ВС РФ «Запад» освободила населенный пункт Степовая Новоселовка Харьковской области и улучшила тактическое положение. Бойцы успешно от били 11 контратак штурмовых групп противника и уничтожили за неделю до 3580 украинских военных, танк, семь ББМ, четыре боевые машины РСЗО «Град», 27 орудий полевой артиллерии, 20 полевых складов боеприпасов.

«Южная» группировка освободила населенный пункт Спорное и район Новый города Часов Яр в ДНР. Противник 18 раз пытался контратаковать, но был отброшен и лишился до 3845 боевиков, четырех танков, 19 ББМ, в том числе трех бронетранспортеров М113 производства США, 53 орудий полевой артиллерии, восьми станций РЭБ, 35 полевых складов боеприпасов.

Группировка ВС РФ «Центр» освободила населенные пункты Шумы, Новоалександровка и Новопокровское в ДНР и успешно отразила 38 контратак противника. Потери ВСУ составили до 2970 военных, пять танков, 12 ББМ, в том числе две боевые машины пехоты Bradley производства США, 32 орудия полевой артиллерии.

Группировка войск «Север» улучшила положение по переднему краю и отразила пять контратак штурмовых групп ВСУ. Противник лишился до 1595 человек, четырех танков, трех ББМ, трех станций РЭБ, 31 орудия полевой артиллерии.

Группировка «Восток» также улучшила тактическое положение и успешно отбила 11 контратак противника. Бойцы ВС РФ ликвидировали до 900 боевиков, четыре ББМ, 22 орудия полевой артиллерии, из которых 14 поставлены странами НАТО.

Группировка войск «Днепр» уничтожила за неделю до 635 украинских военных, ББМ, 24 орудия полевой артиллерии, семь станций РЭБ, три полевых склада боеприпасов ВСУ.

Средства ПВО за неделю сбили два самолета МиГ-29 и один Су-27 воздушных сил Украины, пять оперативно-тактических ракет ATACMS производства США, пять управляемых ракет большой дальности «Нептун-МД», 14 британских крылатых ракет Storm Shadow, семь французских управляемых авиабомб Hammer, противорадиолокационную ракету HARM производства США, 42 снаряда РСЗО HIMARS и Vampire, а также 451 беспилотник. На аэродромах базирования уничтожены пять самолетов Су-27 и вертолет Ми-24, а также повреждены два самолета Су-27 воздушных сил Украины.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube