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Воскресенье, 7 июля 2024, 01:19 мск

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Киев призвал ЕС зафиксировать нарушение Орбаном внутренних регламентов Сообщества

Подоляк Фото: УНИАН

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк* в пятницу, 5 июля, призвал Совет Европейского Союза юридически зафиксировать нарушения венгерским премьер-министром Виктором Орбаном внутренних регламентов ЕС во время его визита в Москву, – сообщают местные СМИ.

В эфире телемарафона Подоляк* сказал: «Орбан берет мандат ЕС и вместе с этим мандатом едет к Путину. Путин, кстати, сразу подчеркнул, что приехал не премьер-министр Венгрии, а председательствующий в Совете ЕС. Орбан, тем самым, обнуляет репутацию Евросоюза и показывает, что в ЕС нет никакого единства. …Они сегодня должны, соответственно, продумать и юридически поставить точки над «и» – является ли Орбан членом европейского сообщества? Почему он разрушает единство Европейского Союза? ...Надо юридически четко зафиксировать факт нарушения определенных внутренних регламентаций ЕС. Это очень важно для репутации Европейского Союза».

* Признан террористом и экстремистом

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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Метки / Украина

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