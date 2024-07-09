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Среда, 10 июля 2024, 00:41 мск

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Киев на саммите НАТО будет выпрашивать у Вашингтона разрешение атаковать территорию России

Дмитрий Кулеба. Фото: МИД Украины

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба во вторник, 9 июля, заявил, что в Вашингтоне он и другие представители Киева будут просить США дать разрешение бить американским дальнобойным оружием по аэродромам в глубине территории России, – сообщают СМИ.

Кулеба, в частности, сказал: «Мы будем работать над еще одним решением, которое не зависит непосредственно от НАТО, но зависит от Соединенных Штатов. И об этом речь пойдет при контактах с американскими чиновниками и другими отдельными нашими ближайшими партнерами. Я имею ввиду получить разрешение использовать дальнобойное оружие США по военным аэродромам на территории России».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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