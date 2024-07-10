В Николаевской области дроны уничтожили свыше 100 боевиков ВСУ

В результате удара российской армии по местам дислокации подразделений ВСУ в Николаевской области уничтожены более 100 боевиков. Об этом сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев.

По его данным, ВС РФ в ночь на среду, 10 июля, атаковали с помощью беспилотников «Герань» места расположения боевиков в Снигиревке и Павловке.

«Сегодня били по местам расположения бандеровцев. В самой Снигиревке военные заняли все дома, владельцы которых бежали от войны, а также были расстреляны нацистами в сентябре 2023 года», – написал Лебедев в своем тг-канале.

Как отметил подпольщик, по состоянию на 8 часов утра, продолжается разбор завалов, но уже известно, что более 100 украинских боевиков погибли, остальных увезли машины скорой помощи. По его словам, больница в Снигиревке не вмещает всех раненых – в медучреждении «стараются стабилизировать офицерский состав».

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

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