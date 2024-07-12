В Киеве ждут разрешения на удары в глубину территории России

Глава Офиса президента Украины Андрей Ермак в пятницу, 12 июля, заявил, что партнеры Киева по НАТО на саммите альянса в Вашингтоне дали понять, что они близки к тому, чтобы разрешить наносить удары вглубь территории России, – сообщают украинские СМИ.

Отвечая на соответствующий вопрос, в эфире телемарафона Ермак сказал: «Мы об этом говорили в Вашингтоне. Действительно, разные страны-члены альянса имеют разные позиции по поводу ударов по территории России. Но, я думаю, что мы получим результат, который нам нужен. Я думаю, что партнеры близки к тому, чтобы решить это вопрос. И я думаю, что мы получим решение. Киев использует для этого все возможности».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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