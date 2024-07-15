Германия тайно передала Украине 39 танков

Германия тайно поставила Украине 39 танков в рамках нового пакета военной помощи. Об этом сообщило немецкое издание Merkur.

По его сведениям, поставки произошли в конце июня – начале июля. Бронетехника была передана Киеву со складов бундесвера.

В числе прочего, на прошлой неделе Киев получил от Берлина еще десять танков Leopard 1A5 и 20 боевых машин пехоты Marder.

Германия также поставила еще по одной системе ПВО IRIS-T SLM и ПВО IRIS-T SLS, а также три реактивные системы залпового огня HIMARS.

Кроме того, ВСУ получили по два мостоукладочных танка Biber, инженерных танка Dachs, два эвакуационных танка, а также четыре танка разминирования Wisent 1.

Москва, Наталья Петрова

© 2024, РИА «Новый День»

Написать автору или сообщить новость

Подписывайтесь на каналы

Дзен YouTube