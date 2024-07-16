Пленный украинский военнослужащий Роман Бессонов на допросе рассказал, что командование ВСУ отправляет мобилизованных на верную смерть.

Как сообщает министерство обороны РФ, Бессонов пополнил ряды ВСУ в марте текущего года. Первую повестку из военкомата украинец проигнорировал, а вот от патруля ТЦК скрыться не смог.

Военнопленный в своём рассказе опустил тонкости ускоренного курса военной подготовки на одном из полигонов в Днепропетровской области, зато подробно рассказал, как командование отправило его и сослуживцев на верную смерть.

По версии командиров, небольшая группа военнослужащих должна была пару дней удерживать позиции в подвале одного из зданий. Держаться украинцы должны были до прихода некого иностранного легиона. То, что это было обманом военнослужащие ВСУ поняли в первом же бою. Бессонов быстро просчитал свои шансы выжить в этой бесполезной мясорубке и сдался в плен российским бойцам.

«Нам говорили, что русские в плену пытают, бьют, ломают руки и ноги, обливают холодной водой. Все это оказалось ложью, как и многое другое. Нас напоили, накормили, к нам нормально относятся», – говорит Бессонов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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