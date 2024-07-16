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Вторник, 16 июля 2024, 18:33 мск

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Командование ВСУ отправляет мобилизованных на верную смерть

Военнопленный ВСУ. Кадр из видео Минобороны РФ

Пленный украинский военнослужащий Роман Бессонов на допросе рассказал, что командование ВСУ отправляет мобилизованных на верную смерть.

Как сообщает министерство обороны РФ, Бессонов пополнил ряды ВСУ в марте текущего года. Первую повестку из военкомата украинец проигнорировал, а вот от патруля ТЦК скрыться не смог.

Военнопленный в своём рассказе опустил тонкости ускоренного курса военной подготовки на одном из полигонов в Днепропетровской области, зато подробно рассказал, как командование отправило его и сослуживцев на верную смерть.

По версии командиров, небольшая группа военнослужащих должна была пару дней удерживать позиции в подвале одного из зданий. Держаться украинцы должны были до прихода некого иностранного легиона. То, что это было обманом военнослужащие ВСУ поняли в первом же бою. Бессонов быстро просчитал свои шансы выжить в этой бесполезной мясорубке и сдался в плен российским бойцам.

«Нам говорили, что русские в плену пытают, бьют, ломают руки и ноги, обливают холодной водой. Все это оказалось ложью, как и многое другое. Нас напоили, накормили, к нам нормально относятся», – говорит Бессонов.

Москва, Елена Володина

© 2024, РИА «Новый День»

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