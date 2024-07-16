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Вторник, 16 июля 2024, 20:22 мск

Новости Конфликт на Украине

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Зеленский заявил о приоритетности производства собственного оружия

Скрин видео пресс-службы президента Украины

Владимир Зеленский во время проведения ставки Верховного главнокомандующего во вторник, 16 июля, заявил, что приоритетом для Украины является собственное производство вооружений, – сообщают местные СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «По вопросам обеспечения идет очень подробная работа: и по поставкам оружия, и по быстрой логистике по каждому объявленному пакету от союзников. Производство оружия в Украине – это абсолютный приоритет – ежемесячно должно ощущаться, что Украина становится более самостоятельной в вопросах обеспечения оружием».

Ранее сегодня стало известно, что чешское предприятие Sellier & Bellot и «Укроборонсервис» заключили соглашение о строительстве на Украине завода по производству боеприпасов.

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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