Зеленский ввел в действие стратегию морской безопасности

Владимир Зеленский в среду, 17 июля, в своем видеообращении заявил, что подписал указ, которым ввел в действие решение Совета национальной безопасности и обороны Украины о новой Стратегии морской безопасности страны, – сообщают местные СМИ.

В видеоролике, размещенном в соцсетях, глава киевского режима говорит: «Сегодня я подписал указ, который вводит в действие решение СНБО о новой стратегии морской безопасности Украины. Этот документ учитывает изменения в безопасности и новации, которые мы обеспечиваем, в частности, в Черном море. Украина реализует стратегию вместе с партнерами. В ближайшее время я собираюсь обсудить с ними детали этой стратегии».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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