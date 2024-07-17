Киев признал нехватку обученных пилотов для американских истребителей F-16

Член комитета по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Верховной рады от партии Зеленского Давид Арахамия в среду, 17 июля, заявил, что обещанных Западом истребителей F-16 вдвое больше, чем украинских летчиков, способных ими управлять, – сообщают местные СМИ.

В эфире национального телемарафона Арахамия сказал: «Бельгия, Нидерланды, Дания и другие союзники пообещали нам уже вдвое больше самолетов, чем у Украины есть обученных летчиков и инженеров для обслуживания этой западной авиации. То есть, у нас сейчас узкое место уже не самолеты, а люди. Вторая проблема: у нас очень ограничено количество мест, которое может инфраструктурно обслуживать размещение этих самолетов».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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