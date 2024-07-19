Работа крупнейшего украинского производителя стали едва не была парализована из-за мобилизации

Крупнейший производитель стали на Украине Криворожское предприятие «АрселорМиттал» в пятницу, 19 июля, было практически парализовано массовой проверкой военно-учетных документов Территориальным центром комплектации (военкомат, – прим.ред.), – сообщают местные СМИ.

В сообщении «АрселорМиттал», опубликованном в соцсетях, говорится: «Из-за проверки военно-учетных документов часть сотрудников предприятия не смогла вовремя добраться до работы, что поставило под угрозу производственные процессы. Из-за действий ТЦК задержалась смена, остановился ключевой агрегат прокатного производства, и предприятие понесло убытки. …Считаем действия представителей ТЦК демотивационными и угрожающими остановкой производственных подразделений предприятия».

Киев, Иван Бабурин

© 2024, РИА «Новый День»

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