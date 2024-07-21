ВС РФ сбили украинский вертолет Ми-8

Средства ПВО за сутки сбили вертолет Ми-8 воздушных сил Украины в зоне СВО. Также уничтожены две управляемые авиабомбы Hammer производства Франции, два снаряда HIMARS производства США и 40 беспилотников самолетного типа, следует из данных Минобороны РФ.

Авиация, беспилотники, ракетчики и артиллерия ВС РФ уничтожили пусковую установку РСЗО HIMARS производства США, склад, на котором хранилось до 400 тонн боеприпасов ВСУ, а также разбили цеха предприятия ВПК Украины, боевиков и военную технику ВСУ в 133 районах.

Группировка «Север» отразила четыре контратаки и ликвидировала до 145 военных, 128-мм установку реактивной системы залпового огня RAK-SA-12 хорватского производства около Тихого, Циркунов, Казачьей Лопани, Липцов, Волчанска, Жовтневого и Старицы Харьковской области.

Группировка войск «Запад» освободила населенные пункты Розовка Луганской Народной Республики и Песчаное Нижнее Харьковской области, а также заняла более выгодные рубежи и позиции. Российские бойцы уничтожили свыше 520 украинских боевиков, две боевые бронемашины, радиолокационную станцию контрбатарейной борьбы AN/TPQ-50 производства США, пять складов боеприпасов ВСУ в районе Синьковки, Петропавловки, Берестового Харьковской области и Красного Лимана в ДНР.

«Южная» группировка войск улучшила положение по переднему краю. ВС РФ успешно отбили атаку противника и ликвидировали до 510 военных, бронетранспортер, два склада боеприпасов ВСУ под Северском, Григоровкой, Часовым Яром, Ильинкой, Катериновкой в ДНР.

Группировка ВС РФ «Центр» заняла более выгодные рубежи и отразила семь контратак противника. Потери ВСУ составили до 330 человек, ББМ, три полевых склада боеприпасов около Торецка, Михайловки, Желанного, Новгородского и Волчьего в ДНР.

Группировка «Восток» успешно отбила контратаку противника и улучшила тактическое положение. Российские бойцы ликвидировали свыше 115 украинских военных под Октябрем, Водяным, Новоселкой, Пречистовкой, Раздольным и Степным в ДНР.

Группировка ВС РФ «Днепр» уничтожила свыше 80 боевиков, станцию РЭБ «Анклав», два склада ракетно-артиллерийского вооружения ВСУ в районе Степного и Новоданиловки Запорожской области.

Москва, Наталья Рязанова

© 2024, РИА «Новый День»

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